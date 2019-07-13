СЕГОДНЯ 17:20 2019-07-13T17:30:16+03:00

Турецкий отельер признался в использовании еды со шведского стола по второму разу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осман Айык заявил, что несколько раз могут использоваться такие продукты, как сыр, мед, пастеризованные оливки, масло и варенье

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Глава Федерации отельеров Турции Осман Айык заявил, что турецкие отели повторно выставляют на шведском столе продукты с длительными сроками хранения. Однако это не касается скоропортящихся продуктов.

Также Айык подчеркнул, что продукты, которые могут использоваться повторно, четко определены, и ассортимент шведского стола формируется с учетом этого.

- С использованной тарелки гостя отеля ни в коем случае ничего не может быть использовано повторно, все остатки еды с тарелок полностью выбрасываются в мусор, - заявил глава Федерации отельеров.

Айык рассказал, что несколько раз могут использоваться такие продукты, как сыр, мед, пастеризованные оливки, масло и варенье, сообщает "РИА-Новости".

По словам главы Федерации отельеров, в Турции есть жесткие критерии использования и хранения продуктов питания. Каждое гостиничное предприятие обязано следовать им.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Турция хочет принимать россиян не только без виз, но без загранпаспортов. Министры иностранных дел России и Турции в марте обсудили возможность поездок по внутренним паспортам российских туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU