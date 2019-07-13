Матч Спартак - Сочи 13 июля: в стартовом составе хозяев будут Бакаев и Ломовицкий

СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-13T17:59:57+03:00

В воротах "Спартака" на эту игру появится Александр Максименко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Красно-белые" проводят сегодня первый матч сезона

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В субботу, 13 июля, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет матч 1 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Спартак" примет в стартовой игре футбольный клуб "Сочи", дебютанта Премьер-Лиги.

В стартовом составе хозяев поля есть свои интересные детали. В воротах - Максименко, в полузащите появятся Джано и Зелимхан Бакаев. В запасе - аргентинский новичок "Спартака" Понсе. Вторым вратарем на эту игру заявлен Артем Ребров.

Стартовый состав "Спартака": Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия (к), Айртон, Фернандо, Зобнин, Джано, З.Бакаев, Адриану, Ломовицкий.

Запас: Ребров, Ещенко, Кутепов, Мельгарехо, Игнатов, Гулиев, Мелкадзе, Понсе, Ташаев, Ханни.

Сайт KP.RU проводит прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Сочи. Поединок на стадионе "Открытие Арена" начнется в 19.00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU