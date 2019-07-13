2019-07-13T19:31:19+03:00
В мире

Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона в старом платье за $2700

Супруга принца Уильяма уже появлялась в этом наряде на публике во время официального визита в Канаду в 2016 году
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона в старом платье за $2700Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона в старом платье за $2700Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, пришла на теннисный матч — женский финал Уимблдонского турнира — в платье от Dolce & Gabbana за $2700.

Супруга принца Уильяма уже появлялась в этом наряде на публике во время официального визита в Канаду в 2016 году.

Британские СМИ сообщили, что это темно-зеленое платье итальянского модного дома скромного фасона: длиной до колен, с рукавами чуть выше локтя, золотыми пуговицами. Цена наряда — 2150 фунтов (около 2700 долларов, 170 тысяч рублей).

Миддлтон дополнила свой стильный образ сумкой Sicily цвета экрю от того же дома Dolce & Gabbanа, туфлями-лодочками в тон на шпильке, пишет Daily Mail.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале июля принц Уильям вышел без охраны к поклонникам своей матери, погибшей принцессы Дианы. Они пришли почтить память леди Ди в ее день рождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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