Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона в старом платье за $2700
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, пришла на теннисный матч — женский финал Уимблдонского турнира — в платье от Dolce & Gabbana за $2700.
Супруга принца Уильяма уже появлялась в этом наряде на публике во время официального визита в Канаду в 2016 году.
Британские СМИ сообщили, что это темно-зеленое платье итальянского модного дома скромного фасона: длиной до колен, с рукавами чуть выше локтя, золотыми пуговицами. Цена наряда — 2150 фунтов (около 2700 долларов, 170 тысяч рублей).
Миддлтон дополнила свой стильный образ сумкой Sicily цвета экрю от того же дома Dolce & Gabbanа, туфлями-лодочками в тон на шпильке, пишет Daily Mail.
Сайт kp.ru писал о том, что в начале июля принц Уильям вышел без охраны к поклонникам своей матери, погибшей принцессы Дианы. Они пришли почтить память леди Ди в ее день рождения.
ИСТОЧНИК KP.RU