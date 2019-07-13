Российский хоккеист, который отсидел в тюрьме США, подписал многомиллионный контракт на родине

СЕГОДНЯ 22:38 2019-07-13T22:46:56+03:00

Несколько лет назад Вячеслава Войнова признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений своей супруге

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Защитник Вячеслав Войнов подписал многомиллионный контракт с российским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард».

Спортсмен заключил договор на один год. За этот период он получит 70 миллионов рублей. Официально о сделке пока не объявлялось.

Несколько лет назад Войнова признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений своей супруге. Спортсмен получил тюремный срок на 90 дней.

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингс», которому принадлежали права на хоккеиста, в мае текущего года отказался от него. Россиянин не играл в НХЛ с 2014 года. Тогда лига дисквалифицировала его из-за обвинений в домашнем насилии над будущей супругой.

Сообщается, что спортсмен получил тюремный срок на три месяца. Из-за дисквалификации Вячеслав Войнов был вынужден вернуться в Россию, где играл за СКА. Позднее все обвинения в насилии были с него сняты, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский хоккеист Никита Зайцев забил самый быстрый гол на ЧМ по хоккею 2019 года. Шайба оказалась в воротах итальянской сборной уже на 31-й секунде матча.

ИСТОЧНИК KP.RU