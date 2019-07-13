В Сирии боевики взорвали бомбу на пути российского военного патруля

СЕГОДНЯ 23:40 2019-07-13T23:50:40+03:00

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На пути российского военного патруля в сирийской провинции Даръа сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил в субботу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, бомбу заложили боевики разрозненных незаконных террористических группировок, которые действуют на юге Сирии. Никто из служащих военной полиции российских Вооруженных Сил не пострадал.

“Совершен дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства, установленного на дорожном участке Хараба - Маараба. Потерь среди российских военнослужащих и повреждения военной техники нет", - сказал Бакин.

После инцидента командование группировки войск ВС РФ в Сирии усилило охрану безопасности российских военнослужащих, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что в ночь на 12 июля боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим дронами, запустив в ее сторону три беспилотника. Ни один из них не достиг цели – их уничтожили российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

ИСТОЧНИК KP.RU