Боевики в Сирии пытались атаковать дронами авиабазу Хмеймим

12 Июль 23:25 2019-07-12T23:34:27+03:00

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В ночь на пятницу, 12 июля, боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим дронами, запустив в ее сторону три беспилотника, однако ни один из них не достиг цели – их обнаружили и уничтожили российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом рассказал журналистам на брифинге руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, уточнив, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были запущены террористами с территории Идлибской зоны деэскалации.

«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы уничтожены три БПЛА», - сказал генерал-майор.

Руководитель Центра по примирению добавил, что в результате никто не пострадал, материального ущерба попытка атаки тоже не нанесла, сейчас авиабаза работает в обычном режиме.

Напомним, как писал сайт kp.ru, такие запуски дронов в окрестностях Хмеймим – не редкость. Совсем недавно, в конце июня, российские ПВО тоже отбили атаку на авиабазу, тогда боевики запустили два беспилотника.

ИСТОЧНИК KP.RU