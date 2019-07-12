2019-07-12T23:34:27+03:00
Политика

Боевики в Сирии пытались атаковать дронами авиабазу Хмеймим

Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили три беспилотника
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Боевики снова попытались атаковать дронами российскую авиабазу Хмеймим в СирииБоевики снова попытались атаковать дронами российскую авиабазу Хмеймим в СирииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В ночь на пятницу, 12 июля, боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим дронами, запустив в ее сторону три беспилотника, однако ни один из них не достиг цели – их обнаружили и уничтожили российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом рассказал журналистам на брифинге руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, уточнив, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были запущены террористами с территории Идлибской зоны деэскалации.

«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы уничтожены три БПЛА», - сказал генерал-майор.

Руководитель Центра по примирению добавил, что в результате никто не пострадал, материального ущерба попытка атаки тоже не нанесла, сейчас авиабаза работает в обычном режиме.

Напомним, как писал сайт kp.ru, такие запуски дронов в окрестностях Хмеймим – не редкость. Совсем недавно, в конце июня, российские ПВО тоже отбили атаку на авиабазу, тогда боевики запустили два беспилотника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский поручил МИД вернуть домой осужденного в Италии экс-бойца АТО
В ДТП с туристическим автобусом в Абхазии пострадали пять россиян, один погиб
Россельхознадзор назвал причины массовой гибели пчел
"Не заблуждайтесь, что он здесь не бывает": Борис Клюев рассказал о корпоративах Кикабидзе в России
"У меня корона с головы не спадет": Зеленский поведал украинцам о телефонном разговоре с Путиным
Избитому полковнику МВД провели операцию
Шварценеггер отомстил Трампу за свои "похороны" предложением опубликовать налоговые декларации
Полииция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы Мухамедзяновой в московском отеле
Расстрелявший полицейских в Якутии был охотником
ЦИК Украины отказался регистрировать 17 россиян наблюдателями на выборы в Раду
Двух бизоних из подмосковного заповедника отправили в Магадан
Британия направляет корабль в Персидский залив
Министр труда США покидает свой пост на фоне скандала о сутенерстве
"Два амбала прямо до лифта провожают": оскорбивший Путина журналист Габуния везде ходит с охраной
«Аэроэкспресс» во Внуково с середины июля будет ходить по новому расписанию
Росгвардию хотят уполномочить на охрану маковых полей
Лидер движения «За права женщин» рассказала, как победить домашнее насилие
В Москве мужчина упал на пути в метро и ему оторвало руку
Грузинские виноделы собрались на митинг после оскорблений гендиректора "Рустави 2"
В Турцию прибыли три самолета с С-400 на борту
Трамп "похоронил" Арнольда Шварценеггера
Родителей будут учить грамотно воспитывать детей