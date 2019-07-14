2019-07-14T04:57:06+03:00
Экономика

Российский рубль остается самой недооцененной валютой в мире по "индексу бигмака"

Наиболее справедливый курс по отношению к доллару норвежской и шведской кроны и израильского шекеля
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Российская валюта по-прежнему остается самой недооцененной в мире, согласно “индексу бигмака”. Об этом пишет журнал Economist.

Издание отмечает, что валютный курс рубля на данный момент на 64,5 процента больше его реальной стоимости. Цена бигмака в США 5, 74 доллара, а в России чуть более двух долларов (130 рублей)

ИСТОЧНИК KP.RU

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