2019-07-14T09:42:40+03:00
Наука

NASA опубликовало фотографию аппарата Curiosity, сделанную с Марса

Ученные назвали возможность сделать снимок большой удачей
Мария ИГНАТЬЕВА
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NASA опубликовало фотографию аппарата Curiosity, сделанный с МарсаNASA опубликовало фотографию аппарата Curiosity, сделанный с МарсаФото: NASA
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В сети появилась уникальная фотография аппарата Curiosity, которую сделали с орбиты на Марсе. Кадр опубликовало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA - прим. ред.). Сфотографировали марсоход другим космтческим аппаратом нацуправления - Mars Reconnaissance Orbiter.

Ученые отмечаю, что снимок большая удача, так как обнаружить аппарат не так просто. Для этого необходимо, чтобы камера и солнце находились в определенных позициях, лишь тогда блеск Curiosity будет заметен и его можно будет запечатлеть.

Сделан снимок 31 мая 2019 года. В этот момент марсоход изучал место, которые называется «Лесной залив» в пределах глинистосодержащего района горы Шарп в кратере Гейл.

Напомним, что марсоход Curiosity доставили на Красную планету 6 августа 2012 года. Это был перелет, который длился восемь месяцев. На месте он ведет детальные геологические и геохимические исследования, изучает атмосферу и климат планеты, ищет воду и ее следы, а также органические вещества. В июне этого года космический аппарат обнаружил на планете высокое содержание метана, что может говорить о присутствии там живых микроорганизмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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