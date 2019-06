Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете возможные признаки жизни

Американский робот «Любопытство» (Curiosity), который продолжает исследовать поверхность Марса, обнаружил в атмосфере Красной планеты высокий уровень содержания метана, что может говорить о присутствии там живых микроорганизмов, сообщает газета New York Times.

Издание уточняет, что специалисты NASA получили такую информацию от своего марсохода на этой неделе и запросили с Curiosity дополнительные данные, чтобы провести эксперименты для подтверждения наблюдений. Как ожидается, новая порция результатов путешествия аппарата по Марсу поступит от него в понедельник.

Отмечается, что обнаруженный «Любопытством» газ мог находиться внутри планеты в течение миллионов лет, и теперь он выходит через трещины. А мог быть выделен относительно недавно, так как в тонкослойной атмосфере Марса молекулы метана под действием солнечного света и в результате химических реакций разложились бы за несколько столетий.

Кстати, как писал сайт kp.ru, о том, что марсоход NASA зафиксировал на Красной планете всплески метана, сообщалось еще в декабре 2014 года. Еще тогда уточнялось, что источник газа, который вырабатывают земные бактерии, может быть и биологическим, и небиологическим.

