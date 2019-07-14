2019-07-14T11:06:41+03:00
Общество

Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Президент России сказал, что страна надеется на успешное развитие сотрудничества по нескольким направлениям
Мария ИГНАТЬЕВА
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Путин поздравил Макрона с Днем взятия БастилииПутин поздравил Макрона с Днем взятия БастилииФото: REUTERS
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День взятия Бастилии отмечают во Франции. В связи со значимой датой для европейской страны президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону.

- Опираясь на добрые традиции прошлого, Россия и Франция могли бы и на нынешнем этапе успешно развивать сотрудничество, - сообщается в телеграмме.

Под этими словами Владимир Путин подразумевал что опираясь на добрые традиции прошлого, Россия и Франция могли бы и на нынешнем этапе успешно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях.

Напомним, что ранее Эмануэль Макрон выразил желание провести рабочую встречу с президентом России, а также возобновить отношения со страной. Российский сенатор Алексей Пушков высказал свое сомнение насчет искренности его слов. А Владимир Путин приглашал французского коллегу посетить торжества по случаю 75-летия Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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