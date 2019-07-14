2019-07-14T16:12:38+03:00
В мире

В Париже после парада по случаю Дня взятия Бастилии начались беспорядки

Полиция применяли слезоточивый газ [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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В Париже после парада по случаю Дня взятия Бастилии начались беспорядкиВ Париже после парада по случаю Дня взятия Бастилии начались беспорядкиФото: REUTERS
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Толпы митингующих вышли на улицы Парижа после парада в День взятия Бастилии. Несмотря на повышенные меры безопасности, избежать нарушения общественного порядка не удалось, передает РИА Новости.

Протестующие начали разрушать установленные железные ограждения и строить из них баррикады, в результате чего начались потасовки. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Кроме того, стычка с полицией произошла еще до начала парада в одной из зрительских зон. По информации французских СМИ, сотрудники правоохранительных органов задержали членов движения "желтых жилетов", в том числе их главного идеолога Эрика Друэ.

День взятия Бастилии отмечают во Франции в воскресенье 14 июля. Президент России Владимир Путин, как ранее писал сайт kp.ru, направил поздравительную телеграмму своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону.

В Париже после парада по случаю дня взятия Бастилии начались беспорядки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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