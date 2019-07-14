2019-07-14T16:27:35+03:00
Политика

Украинский Центризбирком показал Дарта Викторовича Вейдера, кандидата в депутаты Верховной рады

Фотография мужчины опубликована без маски [фото]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Среди кандидатов в депутаты Верховной рады Украины есть и Дарт ВейдерСреди кандидатов в депутаты Верховной рады Украины есть и Дарт ВейдерФото: REUTERS
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На сайте Центризбирком Украины опубликованы фотографии всех кандидатов в депутаты Верховной рады. Среди них есть и лицо Дарта Викторовича Вейдера, мужчины, который выдвигается в парламент от политической партии «Блок Дарта Вейдера».

Вот так без маски выглядит Дарт Викторович Вейдер. Фото: ЦИК Украины

Вот так без маски выглядит Дарт Викторович Вейдер. Фото: ЦИК Украины

Кандидат родился и живет в Киеве, ему 31 год. На него оформлена компания ООО «Темная сторона силы», где Дарт Викторович Вейдер числится директором. На выборы Вейдер баллотируется в избирательном округе № 135 в Одессе. Свою кандидатуру он выдвинул в конце июня.

Помимо этого, на сайте много других «персонажей». Среди них восемь Зеленских и один Юрий Тимошенко. Его кстати, лидер «Батьковщины» Юлия Тимошенко требовала снять в президентских выборах. Напомним, что в выборы в украинскую Раду пройдут через неделю, 21 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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