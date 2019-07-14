Медведчук рассказал о влиянии США на украинскую политику
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сильное внешнее управление Соединенных Штатов, под которым Украина находится с 2014 года, мешает проявлению украинской политики.
«Начиная с 2014-го Украина находится под сильным внешним управлением США, - написал он в «Твиттере». - Это мешает проявлению реальной украинской политики, влияет на суверенитет и независимость нашей страны».
По словам Медведчука, сложно говорить, что "новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон".
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе своего рабочего визита в Соединенные Штаты намерен обсудить с главой Белого дома Дональдом Трампом продолжение строительства "Северного потока - 2". Зеленский уверен, что американский лидер единственный, кто решит этот вопрос в пользу Киева.
ИСТОЧНИК KP.RU