2019-07-14T18:39:53+03:00
Политика

Медведчук рассказал о влиянии США на украинскую политику

Такая ситуация наблюдается на Украине с 2014 года
Марина ВЕНЦОВА
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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Фото: Сергей Бобылев/ТАССГлава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сильное внешнее управление Соединенных Штатов, под которым Украина находится с 2014 года, мешает проявлению украинской политики.

«Начиная с 2014-го Украина находится под сильным внешним управлением США, - написал он в «Твиттере». - Это мешает проявлению реальной украинской политики, влияет на суверенитет и независимость нашей страны».

По словам Медведчука, сложно говорить, что "новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон".

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе своего рабочего визита в Соединенные Штаты намерен обсудить с главой Белого дома Дональдом Трампом продолжение строительства "Северного потока - 2". Зеленский уверен, что американский лидер единственный, кто решит этот вопрос в пользу Киева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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