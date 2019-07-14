2019-07-14T19:43:05+03:00
В мире

American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до начала ноября

Ранее на аналогичный шаг пошла и авиакомпания United Airlines [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAXAmerican Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAXФото: REUTERS
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Авиакомпания American Airlines продлила остановку полетов своего парка Boeing 737 MAX до начала ноября.

"American Airlines исключила Boeing 737 MAX из своего расписания до начала ноября", - передает канал CNBC. На счету авиакомпании содержится 24 самолета Boeing 737 MAX.

Ранее на аналогичный шаг пошла и авиакомпания United Airlines.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после двух крушений лайнеров Boeing 737 MAX 8 в Индонезии и Эфиопии полеты самолетов этой модели запретили практически по всему миру.

В начале июля 2019 года Европейский авиарегулятор EASA направил в Федеральное авиационное управление США (FAA) и компанию Boeing список из пяти требований к Boeing 737 MAX, которые являются условием для возобновления эксплуатации самолетов данной марки. Первые четыре требования относятся к улучшению программного обеспечения и системы обучения пилотов, пятый связан с функционированием автопилота.

Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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