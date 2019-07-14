American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до начала ноября

СЕГОДНЯ 19:43 2019-07-14T19:43:05+03:00

Ранее на аналогичный шаг пошла и авиакомпания United Airlines [видео]

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Авиакомпания American Airlines продлила остановку полетов своего парка Boeing 737 MAX до начала ноября.

"American Airlines исключила Boeing 737 MAX из своего расписания до начала ноября", - передает канал CNBC. На счету авиакомпании содержится 24 самолета Boeing 737 MAX.

Ранее на аналогичный шаг пошла и авиакомпания United Airlines.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после двух крушений лайнеров Boeing 737 MAX 8 в Индонезии и Эфиопии полеты самолетов этой модели запретили практически по всему миру.

В начале июля 2019 года Европейский авиарегулятор EASA направил в Федеральное авиационное управление США (FAA) и компанию Boeing список из пяти требований к Boeing 737 MAX, которые являются условием для возобновления эксплуатации самолетов данной марки. Первые четыре требования относятся к улучшению программного обеспечения и системы обучения пилотов, пятый связан с функционированием автопилота.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697213" frameborder="0"></iframe> Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU