American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до начала ноября
Авиакомпания American Airlines продлила остановку полетов своего парка Boeing 737 MAX до начала ноября.
"American Airlines исключила Boeing 737 MAX из своего расписания до начала ноября", - передает канал CNBC. На счету авиакомпании содержится 24 самолета Boeing 737 MAX.
Ранее на аналогичный шаг пошла и авиакомпания United Airlines.
Напомним, как писал сайт kp.ru, после двух крушений лайнеров Boeing 737 MAX 8 в Индонезии и Эфиопии полеты самолетов этой модели запретили практически по всему миру.
В начале июля 2019 года Европейский авиарегулятор EASA направил в Федеральное авиационное управление США (FAA) и компанию Boeing список из пяти требований к Boeing 737 MAX, которые являются условием для возобновления эксплуатации самолетов данной марки. Первые четыре требования относятся к улучшению программного обеспечения и системы обучения пилотов, пятый связан с функционированием автопилота.
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ИСТОЧНИК KP.RU