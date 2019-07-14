Глава МИД Великобритании заявил о досрочных выборах в случае провала переговоров по Brexit

СЕГОДНЯ 20:17 2019-07-14T20:17:06+03:00

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил о досрочных выборах в случае провала переговоров по Brexit Фото: REUTERS

Джереми Хант отметил, что "самый быстрый способ" реализовать Brexit, заключается в том, чтобы предложить парламенту такую "сделку, которую он примет"

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, который участвует в избирательной гонке за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, заявил, что провал переговоров по вопросу заключения нового соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза приведет королевство к досрочным всеобщим парламентским выборам.

"Прошу вас голосовать "головой", а не только "сердцем". Неправильный подход к переговорам и мы получим выборы, а не Brexit", - говорится в его обращении, опубликованном в воскресенье газетой The Daily Telegraph.

По словам Ханта, "самый быстрый способ" реализовать Brexit, заключается в том, чтобы предложить парламенту такую "сделку, которую он примет".

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что основной претендент на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в очередной раз допустил возможность приостановки работы Палаты общин британского парламента до реализации выхода страны из Евросоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU