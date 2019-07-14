Глава МИД Великобритании заявил о досрочных выборах в случае провала переговоров по Brexit
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, который участвует в избирательной гонке за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, заявил, что провал переговоров по вопросу заключения нового соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза приведет королевство к досрочным всеобщим парламентским выборам.
"Прошу вас голосовать "головой", а не только "сердцем". Неправильный подход к переговорам и мы получим выборы, а не Brexit", - говорится в его обращении, опубликованном в воскресенье газетой The Daily Telegraph.
По словам Ханта, "самый быстрый способ" реализовать Brexit, заключается в том, чтобы предложить парламенту такую "сделку, которую он примет".
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что основной претендент на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в очередной раз допустил возможность приостановки работы Палаты общин британского парламента до реализации выхода страны из Евросоюза.
ИСТОЧНИК KP.RU