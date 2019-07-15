Берлин, Париж и Лондон призвали Тегеран выполнять СВПД в полном объеме

СЕГОДНЯ 00:42 2019-07-15T00:56:26+03:00

Страны просят содействовать деэскалации ситуации в регионе и намерены продолжать поиск путей для диалога

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Германия, Франция и Великобритания призывают Иран в полном объеме выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Об этом говорится в совместном заявлении стран, опубликованном правительством ФРГ.

"Сегодня мы обеспокоены рисками, что СВПД, оказавшись под давлением из-за санкций США, а также из-за решения Ирана не выполнять несколько центральных пунктов соглашения, продолжит разрушаться", - говорится в коммюнике.

Страны просят содействовать деэскалации ситуации в регионе и заверили, что продолжат искать пути для диалога, которые предусматриваются соглашением. Берлин, Париж и Лондон подчеркивают, что все стороны должны "понимать возможные последствия своих действий", передает ТАСС.

"Мы убеждены, что сейчас самое время для ответственных действий и поиска пути к окончанию эскалации и началу диалога", - отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, 10 июля Тегеран сообщил, что готов начать обогащение урана до 20%,если участники СВПД не начнут выполнять условия соглашения. Напомним, президент Исламской республики Хасан Роухани заявил, что с 7 июля Тегеран станет обогащать уран выше 3,67%, если участники СВПД не станут соблюдать договоренностей.

ИСТОЧНИК KP.RU