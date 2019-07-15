Захарова призвала Киев обновить представление о европейских ценностях
Властям Украины следует обновить представление о европейских ценностях и нормах европейской цивилизации. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нужно идти действительно той дорогой, которая была намечена Киевом, киевскими общественниками, людьми, гражданским обществом. Это дорога к европейским ценностям. Нужно обновить в сознании весь правовой пласт, весь пласт того, что составляет понятие европейской цивилизации, изучить его и двигаться вперед", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1".
Захарова убеждена, что России и Украине "есть над чем работать", в частности выполнение Киевом плана действий минских договоренностей.
"Нужно его попросту выполнять, нужно выполнять те обязательства, которые вытекают из него", - добавила Захарова.
По мнению дипломата, после этого может появиться повод для оптимизма в вопросе российско-украинских отношениях.
Напомним, сайт "КП" сообщал, что 11 июля президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»