Захарова призвала Киев обновить представление о европейских ценностях

СЕГОДНЯ 01:31 2019-07-15T01:33:38+03:00

Дипломат отметила, что оптимизм в вопросе двусторонних отношений появится после выполнения Киевом минских соглашений

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Властям Украины следует обновить представление о европейских ценностях и нормах европейской цивилизации. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нужно идти действительно той дорогой, которая была намечена Киевом, киевскими общественниками, людьми, гражданским обществом. Это дорога к европейским ценностям. Нужно обновить в сознании весь правовой пласт, весь пласт того, что составляет понятие европейской цивилизации, изучить его и двигаться вперед", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Захарова убеждена, что России и Украине "есть над чем работать", в частности выполнение Киевом плана действий минских договоренностей.

"Нужно его попросту выполнять, нужно выполнять те обязательства, которые вытекают из него", - добавила Захарова.

По мнению дипломата, после этого может появиться повод для оптимизма в вопросе российско-украинских отношениях.

Напомним, сайт "КП" сообщал, что 11 июля президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым украинским коллегой Владимиром Зеленским.

ИСТОЧНИК KP.RU