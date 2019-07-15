2019-07-15T07:52:35+03:00
Общество

Россияне получат дополнительный выходной день

В Минтруде заявили, что он необходим для прохождения ежегодной обязательной диспансеризации
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Россияне получат дополнительный выходной деньРоссияне получат дополнительный выходной деньФото: RUSSIAN LOOK
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В Минтруде заявили, что дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год предлагается предоставить россиянам для прохождения обязательной диспансеризации.

На данный момент работодатель обязан предоставлять два выходных людям предпенсионного и пенсионного возраста для прохождения диспансеризации. Теперь Минтруд предлагает дать один день на медосмотр и работникам до 40 лет.

А в в Академии труда и социальных отношений предположили, что может быть принято решение о предоставлении двух или трех выходных на диспансеризацию, сообщает "Российская газета".

- Мы же говорим не о формальном подходе, а о проведении серьезных анализов, которые, как правило, сложно пройти за день, - подчеркнул проректор академии Александр Сафонов.

Напомним, в начале июля текущего года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что диспансеризацию можно будет проходить вечерами и по субботам. Соответствующее изменение внесено в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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