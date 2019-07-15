2019-07-15T09:14:55+03:00
Общество

В Москве задержали бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова

Бизнесмен подозревается в хищении средств на сумму более трех миллиардов долларов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве задержали бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия МазуроваВ Москве задержали бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия МазуроваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Москве задержали председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазуров.

Бизнесмен доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу.

Сообщается, что группа компаний "Новый поток" владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, которые осуществляют нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Базовым нефтеперерабатывающим активом группы является Антипинский НПЗ (Тюмень).

Официальный источник сообщает, что компания "Новый поток" рассматривает действия в отношении Мазурова как неправомерные. Бизнесмен 11 июля добровольно приехал в Следственный департамент МВД РФ, где предоставил обширный пакет документов по всем интересующим следственные органы обстоятельствам. А 5 июля следователем Следственного департамента было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако позднее данное решение было отменено.

При этом Мазуров Мазуров подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на сумму более 3 миллиардов долларов. Следователи МВД, которые ведут это дело о хищении и выводе кредитных средств, намерены ходатайствовать в суде об аресте Мазурова, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Детали уголовного дела, возбужденного по фактам особо крупного мошенничества, не разглашаются.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне текущего года сотрудницу "Алросы" и двух ее сообщников задержали за кражу 500 алмазов. Стоимость изъятых у обвиняемых драгоценных камней превышает пять миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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