В Московской области нашли скелет ребенка, убитого 50 лет назад

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-15T09:35:37+03:00

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В городе Звенигород Московской области в сарае, который находится в нескольких метрах от одного из жилых домов, нашли скелет ребенка, убитого около 50 лет назад.

Дело в том, что на днях в полицию обратилась местная жительница, которая и сообщила о странной находке. Полиция направилась на место захоронения останков и обнаружила, что они были замотаны в полиэтиленовый пакет. Позже выяснилось, что они принадлежали новорожденному ребенку, которым по предварительным данным 40 - 50 лет.

Для проведения судебно - медицинской экспертизы останки были направлены в морг.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле текущего года Москве нашли тело пенсионера, пролежавшее в незапертой квартире четыре года. Полицию вызвали соседи, которым надоел трупный запах в подъезде. По словам соседей, погибший несколько лет страдал онкологическим заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU