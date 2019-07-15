В Московской области нашли скелет ребенка, убитого 50 лет назад
В городе Звенигород Московской области в сарае, который находится в нескольких метрах от одного из жилых домов, нашли скелет ребенка, убитого около 50 лет назад.
Дело в том, что на днях в полицию обратилась местная жительница, которая и сообщила о странной находке. Полиция направилась на место захоронения останков и обнаружила, что они были замотаны в полиэтиленовый пакет. Позже выяснилось, что они принадлежали новорожденному ребенку, которым по предварительным данным 40 - 50 лет.
Для проведения судебно - медицинской экспертизы останки были направлены в морг.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле текущего года Москве нашли тело пенсионера, пролежавшее в незапертой квартире четыре года. Полицию вызвали соседи, которым надоел трупный запах в подъезде. По словам соседей, погибший несколько лет страдал онкологическим заболеванием.
ИСТОЧНИК KP.RU