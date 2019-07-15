2019-07-15T10:53:31+03:00
Общество

Голикова поручила Минздраву упростить выписку наркотических препаратов на дому

Ведомство должно будет направить в субъекты разъяснения по порядку перевозки лекарств, содержащих психотропные вещества, в медицинские и аптечные организации
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Голикова поручила Минздраву упростить выписку наркотических препаратов на дому Фото:Александр Шалгин/пресс-служба ГосдумыГоликова поручила Минздраву упростить выписку наркотических препаратов на дому Фото:Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы
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Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву упростить выписку наркотических и психотропных лекарств на дому.

Также ведомство должно будет направить в субъекты разъяснения по порядку перевозки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в медицинские и аптечные организации.

Более того министерство должно привести методические рекомендации по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах в соответствие с приказом ведомства от 25 июня. По нему потребность в лекарственных препаратах должна рассчитываться не от количества коек, а от реальных пациентов, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Росздравнадзор сообщил о нарушениях прав граждан на льготные лекарства. Сотрудники ведомства выявили грубые нарушения во время проверок в регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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