Голикова поручила Минздраву упростить выписку наркотических препаратов на дому
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву упростить выписку наркотических и психотропных лекарств на дому.
Также ведомство должно будет направить в субъекты разъяснения по порядку перевозки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в медицинские и аптечные организации.
Более того министерство должно привести методические рекомендации по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах в соответствие с приказом ведомства от 25 июня. По нему потребность в лекарственных препаратах должна рассчитываться не от количества коек, а от реальных пациентов, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Росздравнадзор сообщил о нарушениях прав граждан на льготные лекарства. Сотрудники ведомства выявили грубые нарушения во время проверок в регионах страны.
ИСТОЧНИК KP.RU