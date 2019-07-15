Специалисты рассказали, когда на земле снова увидят «кровавую луну»

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-15T10:46:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Полное лунное затмение, или «кровавая луна», снова будет видна на Земле в 2025 году. Спутник Земли окрасится в-багровый цвет осенью, через шесть лет. А до этого времени жители смогут увидеть несколько малых лунных затмений. Например, одно из них произойдет уже во вторник, 16 июля, его можно будет наблюдать в Крыму и на Северном Кавказе. Возможно, жители столицы тоже увидят подобное явление, но для обзора должна быть безоблачная погода. Тогда наблюдать явление будет возможно невооруженным глазом, но, все же, лучше воспользоваться специальной оптикой.

26 мая 2021 и 8 ноября 2022 года наблюдать за затмением можно будет на Дальнем Востоке и в Сибири.

- Дата полного лунного затмения определяется как 7 сентября 2025 года. Его будет видно со всей территории России, — рассказала РИА Новости заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова.

Особенность «кровавой луны» в том, что спутник весь скроется в тени нашей планеты, отсутствие света дает темно-бордовый окрас, пишет газета "Известия".

Последнее Суперлуние было в ночь с 20 на 21 января 2019 года. Особенностью данного явления было то, что луна не только скрылась в тени Земли, но и подошла очень близко к планете.

ИСТОЧНИК KP.RU