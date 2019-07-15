2019-07-15T12:16:17+03:00
Экономика

Минэкономразвития: инфляция по итогам 2019 года будет ниже 4%

Ранее официальный прогноз составлял 4.3%
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Министр экономического развития России Максим ОрешкинМинистр экономического развития России Максим ОрешкинФото: Артем КИЛЬКИН
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Минэкономразвития сохраняет оценку уровня инфляции в России по итогам 2019 года не выше 4%. Глава ведомства Максим Орешкин также назвал завышенным более негативный прогноз ЦБ, который составил 4.7% под конец текущего года.

Вместе с тем, официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составил 4.3%, но конец года, по ожиданиям представителя ведомства, должен получится более удачным, что позволит получить показатель минимум на 3% ниже официально прогнозируемого.

"Ожидания у нас остаются ниже 4%. Мы видим, что инфляция очень серьезно замедлилась, поэтому Центробанк принимает решения, в том числе, по смягчению денежно-кредитной политики. И ЦБ уже говорил о том, что и дальше будет действовать в этом направлении... Мы надеемся, что второе полугодие, IV квартал будет сильнее, чем та динамика, которая есть сейчас" - передает ТАСС слова Орешкина.

Ранее главный финансовый регулятор РФ выразил свой прогноз, который оказался менее позитивным. В конце 2019 года инфляции для России может составить 4.7%, виной этому, по мнению Центробанка, является сильный рост потребительского кредитования. Для более эффективного контроля ЦБ собирается ввести новый для банковской сферы РФ "показатель долговой нагрузки" который в первую очередь скажется на условия одобрения кредитов для самих граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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