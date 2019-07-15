2019-07-15T12:31:40+03:00
Экономика

Государство выделит еще 7 миллиардов рублей за борьбу с бедностью

С инициативой увеличить выплаты по соцконтрактам выступил Минтруд РФ
Елена АКИМОВА
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Государство выделит на борьбу с бедностью 7 млрд рублейГосударство выделит на борьбу с бедностью 7 млрд рублейФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В ведомстве предложили помочь регионам в софинансировании данных расходов из госбюджета. На эти цели, как подсчитали в ведомстве, надо 7 миллиардов рублей.

Социальный контракт – это единоразовая помощь семьям, оказавшимся в трудном финансовом положении. Но деньги в соцзащите дают только на определенных условиях: на развитие домашнего хозяйства или на переобучение, чтобы человек в дельнейшем нашел работу. Такую помощь раздают не везде, а лишь в отдельных регионах страны, там средства помогли выбраться из кризиса 33% семей, пишет газета «Известия».

Эксперты уверяют, что результата от дополнительного транша будет только в том случае, если средства добавят к уже существующему бюджету выплат, а количество льготников останется прежним. Тогда сумма единовременной выплаты будет гораздо внушительнее, чем сейчас.

Пока в Минтруде решают, на что конкретно и кому пойдут дополнительные средства из госбюджета. Эксперты же советуют не просто выдавать их людям (в надежде, что они сами выкарабкаются из бедности), а потратить на создание рабочих мест.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов советует регионам для начала составить «атлас бедности», а потом решать проблемы точечно. Если семья бедствует из-за злоупотребления алкоголем - отправить людей на лечение, если в селе нет работы - организовать транспорт к близлежащему предприятию, где требуются рабочие руки. Только так вложения государства окупятся, считает эксперт.

Напомним, Владимир Путин поставил задачу к 2024 году сократить число бедных в стране минимум в два раза. После поручения Алексей Кудрин рассказал о предложениях Счетной палаты для борьбы с бедностью. По словам главы ведомства, эти инициативы могут снизить уровень бедности в российских семьях на 30-40%

ИСТОЧНИК KP.RU

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