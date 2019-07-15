2019-07-15T13:26:38+03:00
Политика

Песков заявил, что Кремль следит за тем, как развивается ситуация вокруг Вышинского

Пресс - секретарь президента РФ выразил надежду на скорейшее освобождение журналиста
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Песков заявил, что Кремль следит за тем, как развивается ситуация вокруг ВышинскогоПесков заявил, что Кремль следит за тем, как развивается ситуация вокруг ВышинскогоФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле внимательно отслеживают ситуацию с Кириллом Вышинским.

Также он выразил надежду на скорейшее освобождение журналиста.

- Мы очень внимательно отслеживаем за тем, как развивается ситуация вокруг Вышинского, за судебным процессом. И конечно же, мы надеемся на то, что лучше рано, чем поздно, он выйдет на свободу, - отметил Песков.

Напомним, журналист Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинский может выйти на свободу в понедельник. Лариса Сарган подчеркнула, что это возможно благодаря решению Конституционного суда и "маленькой записочке, которую передали в руки президенту".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Матвиенко заявила об отсутствии планов ограничить возможности граждан РФ в интернете
Роспотребнадзор: за 5 лет выявлено три тысячи тонн санационных продуктов
Лефортовский суд Москвы отправил под арест по подозрению в госизмене сотрудника ЦНИИмаш
В Краснопресненском районе Москвы возник крупный пожар
На выборы в Раду на Украину прибыли более 200 международных наблюдателей
В Сирии нарушен режим прекращения огня
В Подмосковье задержали криминального авторитета по подозрению в убийстве районного депутата
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!
Почти 300 футбольных болельщиков задержали во Франции после выхода Алжира в финал Африканского кубка наций
Россияне смогут снимать с банковских карт в кассах магазинов не более трех тысяч рублей
Пассажиры сняли на видео отказ двигателя во время полета
Премьер-министр Грузии о беспорядках в Тбилиси: никто не останется безнаказанным
Китай запланировал военные учения у берегов Тайваня
Будущее российских моногородов обсуждают на форуме в Тольятти
Государство выделит еще 7 миллиардов рублей за борьбу с бедностью
Российских туристов не пустили в Южную Корею из-за нехватки подтверждающих документов
Итальянские ученые признали насекомых полезнее мяса
Минэкономразвития: инфляция по итогам 2019 года будет ниже 4%
ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца
В Британии за хорошее поведение заключенным будут давать ключи от их камер
В Германии рассказали о неизбежности строительства "Северного потока-2"
Украинский политолог озвучил возможные сроки снятия блокады с Крыма и Донбасса
Пассажирам бизнес-класса разрешат проходить паспортный контроль в ускоренном режиме
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинский может выйти на свободу в понедельник
Специалисты рассказали, когда на земле снова увидят «кровавую луну»