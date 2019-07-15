СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-15T13:26:38+03:00

Песков заявил, что Кремль следит за тем, как развивается ситуация вокруг Вышинского Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле внимательно отслеживают ситуацию с Кириллом Вышинским.

Также он выразил надежду на скорейшее освобождение журналиста.

- Мы очень внимательно отслеживаем за тем, как развивается ситуация вокруг Вышинского, за судебным процессом. И конечно же, мы надеемся на то, что лучше рано, чем поздно, он выйдет на свободу, - отметил Песков.

Напомним, журналист Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинский может выйти на свободу в понедельник. Лариса Сарган подчеркнула, что это возможно благодаря решению Конституционного суда и "маленькой записочке, которую передали в руки президенту".

ИСТОЧНИК KP.RU