Песков заявил, что Кремль следит за тем, как развивается ситуация вокруг Вышинского
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле внимательно отслеживают ситуацию с Кириллом Вышинским.
Также он выразил надежду на скорейшее освобождение журналиста.
- Мы очень внимательно отслеживаем за тем, как развивается ситуация вокруг Вышинского, за судебным процессом. И конечно же, мы надеемся на то, что лучше рано, чем поздно, он выйдет на свободу, - отметил Песков.
Напомним, журналист Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинский может выйти на свободу в понедельник. Лариса Сарган подчеркнула, что это возможно благодаря решению Конституционного суда и "маленькой записочке, которую передали в руки президенту".
ИСТОЧНИК KP.RU