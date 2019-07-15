2019-07-15T13:40:38+03:00
Происшествия

В Краснопресненском районе Москвы возник крупный пожар

На месте ЧП находятся экстренные службы [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В Краснопресненском районе Москвы возник крупный пожарВ Краснопресненском районе Москвы возник крупный пожарФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В центре Москвы в Краснопресненском районе крупный пожар. На месте ЧП находятся экстренные службы.

Информации о погибших или пострадавших не поступало.

- Происходило загорание по адресу ул. Конюшковская 28. По адресу находится двухэтажное неэксплуатируемое здание. Загорание происходило на втором этаже, - прокомментировали в МЧС Москвы.

Сообщается, что в течение нескольких минут горел утеплитель на площади 20 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать в 13:12.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле текущего года пожар произошел на мармеладной фабрике в Москве. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. При этом обошлось без погибших и пострадавших.. Как уточнили в столичном главке МЧС РФ, сообщение о ЧП поступило в 21:15 мск, а к 22:02 мск пожар уже удалось полностью ликвидировать.

Пожар в районе Краснопресненской в центре Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Матвиенко заявила об отсутствии планов ограничить возможности граждан РФ в интернете
Роспотребнадзор: за 5 лет выявлено три тысячи тонн санационных продуктов
Лефортовский суд Москвы отправил под арест по подозрению в госизмене сотрудника ЦНИИмаш
На выборы в Раду на Украину прибыли более 200 международных наблюдателей
Песков заявил, что Кремль следит за тем, как развивается ситуация вокруг Вышинского
В Сирии нарушен режим прекращения огня
В Подмосковье задержали криминального авторитета по подозрению в убийстве районного депутата
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!
Почти 300 футбольных болельщиков задержали во Франции после выхода Алжира в финал Африканского кубка наций
Россияне смогут снимать с банковских карт в кассах магазинов не более трех тысяч рублей
Пассажиры сняли на видео отказ двигателя во время полета
Премьер-министр Грузии о беспорядках в Тбилиси: никто не останется безнаказанным
Китай запланировал военные учения у берегов Тайваня
Будущее российских моногородов обсуждают на форуме в Тольятти
Государство выделит еще 7 миллиардов рублей за борьбу с бедностью
Российских туристов не пустили в Южную Корею из-за нехватки подтверждающих документов
Итальянские ученые признали насекомых полезнее мяса
Минэкономразвития: инфляция по итогам 2019 года будет ниже 4%
ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца
В Британии за хорошее поведение заключенным будут давать ключи от их камер
В Германии рассказали о неизбежности строительства "Северного потока-2"
Украинский политолог озвучил возможные сроки снятия блокады с Крыма и Донбасса
Пассажирам бизнес-класса разрешат проходить паспортный контроль в ускоренном режиме
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинский может выйти на свободу в понедельник
Специалисты рассказали, когда на земле снова увидят «кровавую луну»