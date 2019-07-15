В Краснопресненском районе Москвы возник крупный пожар

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-15T13:40:38+03:00

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В центре Москвы в Краснопресненском районе крупный пожар. На месте ЧП находятся экстренные службы.

Информации о погибших или пострадавших не поступало.

- Происходило загорание по адресу ул. Конюшковская 28. По адресу находится двухэтажное неэксплуатируемое здание. Загорание происходило на втором этаже, - прокомментировали в МЧС Москвы.

Сообщается, что в течение нескольких минут горел утеплитель на площади 20 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать в 13:12.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле текущего года пожар произошел на мармеладной фабрике в Москве. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. При этом обошлось без погибших и пострадавших.. Как уточнили в столичном главке МЧС РФ, сообщение о ЧП поступило в 21:15 мск, а к 22:02 мск пожар уже удалось полностью ликвидировать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/720247" frameborder="0"></iframe> Пожар в районе Краснопресненской в центре Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU