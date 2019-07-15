2019-07-15T14:32:34+03:00
В мире

Зеленский подписал указ о проведении Дня независимости без военного парада

В рамках празднования предусмотрено возложение цветов и торжественные мероприятия
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Зеленский подписал указ о проведении Дня независимости без военного парадаЗеленский подписал указ о проведении Дня независимости без военного парадаФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который касается проведения Дня независимости страны 24 августа. Известно, что он пройдет без военного парада.

В рамках празднования предусмотрено возложение цветов и торжественные мероприятия.

- Постановляю кабинету министров Украины разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию 28-й годовщины независимости Украины", - подчеркивается в тексте указа.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что День независимости будет праздноваться в "новом формате". Деньги на проведение военного парада будут направлены украинским военным и их семьям. На премии выделят 300 миллионов гривен (11,7 миллиона долларов).

Более того, Зеленский поручил МИД провести за рубежом мероприятия по случаю Дня независимости с участием общественности. Также МВД и СБ Украины поручено принять меры по обеспечению порядка, безопасности и прав граждан во время проведения мероприятий, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях стало известно о том, что Владимир Зеленский отменил парад из-за его стоимости в 300 млн гривен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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