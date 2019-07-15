2019-07-15T15:01:37+03:00
Общество

Госдума в ближайшее время приступит к обсуждению проекта курилок в аэропортах

Точку в многолетнем споре могут поставить уже в этом году
Елена АКИМОВА
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В Госдуме планируют начать рассматривать вопрос о курилках в аэропорту в самое ближайшее времяВ Госдуме планируют начать рассматривать вопрос о курилках в аэропорту в самое ближайшее времяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Госдуме могут в самое ближайшее время приступить к рассмотрению законопроекта о возвращении курительных комнат в аэропортах. Соответствующий вопрос планируют вынести на рассмотрение в первом чтении до конца недели, до 19 июля.

- Будем настаивать, чтобы данный вопрос был поставлен на рассмотрение в ближайшее время. Надеемся, что примут в первом чтении, - комментирует ФАН депутат Госдумы Сергей Неверов.

По словам законотворца, данный вопрос стоит давно решить. Ведь если в аэропортах появятся курительные комнаты, это поможет защитить от дыма тех, кто не страдает пагубной привычкой.

- Когда курящий человек оказывается в транзитной зоне и часами вынужден не курить, то никакие штрафы и запреты не спасают – пассажиры курят в туалетах. А те, кто не курят, вынуждены дышать этим, - подчеркнул Неверов.

Ранее в Минтрансе отметили что в большинстве международных аэропортов курительные комнаты есть, а их отсутствие у нас ставит российские авиагавани в весьма невыгодное конкурентное положение. Ведомством был поддержан данный законопроект, а вот в Минздраве выступили резко против такой инициативы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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