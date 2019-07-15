Стали известны имена задержанных на криминальной сходке авторитетов в Люберцах

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-15T15:41:10+03:00

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Полицейские задержали 32 мужчин после "сходки" криминальных авторитетов в ресторане в Люберцах.

Сообщается, что на всех участников составлены административные протоколы по статье "мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка". Всем мужчинам, кроме Андрея Крючкова и Мухамеда Согова, дали 10 суток административного ареста. Двоих участников арестовали на 15 суток.

Список задержанных:

1) Усоян Иракли

2) Крючков Андрей

3) Мстоян Нугзар

4) Авдоев Борис

5) Задеев Константин

6) Маммад Зия Гасым Оглы

7) Шогенов Алим

8) Мехдиев Сахиб

9) Кушков Аскер

10) Щепин Евгений

11) Урусов Аслан

12) Озманов Вячеслав

13) Нахшикян Оганес

14) Мстоян Айваз

15) Асхалба Спартак

16) Абазов Азамат

17) Амирбекян Арам

18) Вармахов Альфред

19) Айвазов Вазир

20) Шипшев Бислан

21) Балкизов Альберт

22) Касрадзе Заза

23) Шаов Астемир

24) Мамедов Намик

25) Тлупов Заурбек

26) Хатоев Рокки

27) Согов Мухамед

28) Санян Арамянс

29) Амбеков Арсен

30) Хоршикян Левон

31) Хатажуков Заур

32) Дышенков Астемир

Отметим, что часть задержанных - Сахиб Мехдиев, Кушков Аскер, Абазов Азамат - являются бойцами ММА. Мехдиев при этом - мастер спорта международного класса по боевому самбо, чемпион Москвы по рукопашному бою, чемпион России по боевому самбо.

Напомним, ранее сообщалось, что во время спецоперации "Дюшес" оперативники задержали внука Деда Хасана на криминальной сходке. Силовики провели совместный рейд по криминальным авторитетам, который позволил задержать подозреваемого в убийстве депутата и членов ее семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU