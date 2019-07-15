Операция "Дюшес": оперативники задержали внука Деда Хасана на криминальной сходке

В Подмосковье сотрудники уголовного розыска МВД, ФСБ и Следственного комитета России провели операцию, которая позволила задержать три десятка десятков выходцев из бывших союзных республик, которые могут иметь отношение к организованной преступности. Среди задержанных оказался один из организаторов убийства депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

ОПЕРАЦИЯ "ДЮШЕС"

Еще несколько дней назад оперативники МВД России получили информацию о том, что криминальные воры запланировали сходку в люберецком ресторане "Дюшес". Местные бандиты долгое время не смогли поделить территорию и решили созвать сходку, чтобы их рассудили по справедливости более авторитетные товарищи. Авторитеты слетелись в "Дюшес" буквально на сладкое: молодые воры не могли поделить контроль за точками сбыта строительных материалов и фруктов в Подмосковье. Не секрет, что продавцы стихийных рынков вынуждены отчислять 10-15 процентов за свое "спокойствие".

- Когда этот вопрос разрешили, опять начали толковать о том, кто будет королем воровского мира. Ранее ворами в России верховодил грузинский вор в законе Аслан Усоян по кличке Дед Хасан, который был застрелен киллером Ровшаном Джаниевым в 2013 году у ресторана "Старый Фаэтон". После эту роль взял на себя выходец из Грузии, курд Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой. Но год назад он попался на вымогательстве, и его отправили в колонию на 9 лет. С тех пор место третейского судьи в воровском мире вакантно, - пояснил "Комсомлке" источник в следствии.

Разговор под авторитетов под крышей "Дюшеса" затянулся за полночь. Но задерживать собравшихся опера не спешили. Нет, не из уважения к возрасту, или к тому, что многие прилетели на свидание с коллегами из-за границы. Пока криминальные авторитеты выпивали и закусывали их беседы фиксировались на скрытые микрофоны и камеры. Эта информация, по новому закону поможет доказать отношение к преступному сообществу и отправить рецидивистов в тюремные камеры на максимально длительные сроки (см. Справка "КП").

ВНУК ДЕДА ХАСАНА

Только после того, как вся необходимая доказательная база была собрана, прозвучала команда к началу операции. Всех собравшихся (за столом было более 30 человек) положили лицом в пол. Среди "понаехавших" оказался внук бывшего лидера российского преступного мира Деда Хасана Иракли Усоян. Говорят, что он прилетел на сходку в "Дюшес" прямо из Вены, где проживает в последнее время.

К удивлению оперативников среди авторитетов оказались два известных бойца по боям без правил и человек без документов, который оказался как две капли воды похож на чемпиона России по боевому самбо Сахиба Мехдиева. Сейчас оперативники проверяют личности задержанных.

Чемпион России по боевому самбо Сахиб Мехдиев.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

К ночи многие авторитеты разъехались, но за ними было установлено наблюдение. Также фиксировались разговоры собравшихся за столом с абонентами за пределами ресторана. Адреса оперативно проверялись. Такая слежка за разговорчивыми участниками встречи привела оперативников к частному дому дому в деревне Поповка Раменского района Московской области. Это рядом с Люберцами. Задержанным оказался уроженец Раменского Олег Шишканов, он же вор в законе Шишкан или Олег Раменский. Выяснилось, что его искали: оперативники сразу передали фигуранта уголовного дела сотрудникам Следственного комитета.

СРОК ВМЕСТО КОРОНЫ

Говорят, что лидер славянского преступного мира Шишкан претендовал на место лидера преступного мира после посадки Шакро Молодого, но теперь выясняется, что он имеет отношение к убийству. Об этом уже официально заявили в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России.

Захарий Калашов в Тверском суде города Москвы. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

"Задержанный на территории Московской области так называемый "вор в законе" Олег Шишканов (Шишкан) причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также он проверяется на причастность к другим преступлениям", - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, по данным следствия у Шишкана произошел конфликт с Сидоровой после долгих лет сотрудничества. Последняя, благодаря Шишкану стала в конце 1990-х годов директором совхоза "Раменское", а затем его собственником. Но фактически предприятием руководили люди Шишкана. Бывшие сотрудники совхоза говорили, что над ними присматривают участники раменской организованной преступной группировки. Своей подход к делу "бизнесмены" не изменили: забирали цветы у рабочих, которые они стали выращивать в теплицах на землях племзавода, а деньги не платили. Когда более 200 бывших сотрудников совхоза и пайщиков начали судиться с Сидоровой, делом заинтересовались силовики. Тогда бандиты решили устранить уже выполнившую свою роль Сидорову, как ненужного свидетеля. Такая вот цена за карьеру.

СПРАВКА «КП»

1 апреля 2019 года Владимир Путин подписал Закон № 46 об уголовном наказании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Максимальное наказание по ней - от 8 до 15 лет тюрьмы со штрафом 5 миллионов рублей. Просто назвался вором в законе - и присаживайся надолго.

А «за создание или руководство преступным сообществом» грозит вовсе от 12 до 20 лет. Даже «за участие в собраниях организаторов преступных сообществ» (то есть в воровских сходках) - так же от 12 до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. При этом любые преступления, совершенные лицом «высшего положения в преступной иерархии» (назвавшим себя вором в законе), наказываются лишением свободы на срок от 15 до пожизненного лишения свободы.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

В России осталось не более 100 воров в законе. Из них 70 находятся в местах лишения свободы.

В Москве концентрируется от 5 до 15 генералов криминального мира.

С 2015 года лишены гражданства и депортированы из страны 56 воров в законе.

По данным проекта Интерпола «Миллениум» (с 1996 года собирает информацию об оргпреступности), в разных странах мира насчитывается 522 вора в законе - выходцы из постсоветских стран. Именно они представляют костяк так называемой русской мафии.

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