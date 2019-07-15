2019-07-15T16:11:57+03:00
Происшествия

При взрыве в Афганистане по меньшей мере девять человек погибли

В провинции Кандагар автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве
Елена ГИЛЬМАНОВА
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При взрыве в Афганистане по меньшей мере девять человек погиблиПри взрыве в Афганистане по меньшей мере девять человек погиблиФото: REUTERS
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В понедельник, 15 июля, при подрыве автомобиля на самодельном взрывном устройстве в провинции Кандагар в районе Хакрез на юге Афганистана погибли по меньшей мере девять человек, еще 18 получили ранения.

Как сообщает губернатор провинции Хаятуллу Хаята взрыв произошел в 14:00 по кабульскому времени (12:30 мск).

Других подробностей инцидента на данный момент нет.

Напомним, что накануне, 13 июля, на северо-западе Афганистана группа людей открыла стрельбу в отеле в городе Калайи-Нау. Нападение совершили три боевика, двое из них были сразу же ликвидированы. В результате атаки погибли по меньшей мере три человека, еще десять получили ранения, среди них двое детей. В тот же день в провинции Нангархар в городе Джелалабад на востоке Афганистана произошел взрыв, в результате которого погиб один сотрудник правоохранительных служб, ещё два пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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