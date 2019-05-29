Военный эксперт оценил вероятные угрозы Крымскому мосту со стороны Украины

СЕГОДНЯ 06:57 2019-05-29T07:43:02+03:00

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Военный эксперт Александр Артамонов в День пограничника, 28 мая, оценил вероятные угрозы Крымскому мосту со стороны Украины. При этом он напомнил, что мост через Керченский пролив надежно охраняется круглые сутки, его защиту обеспечивают зенитные ракетные комплексы «Тор», «Панцирь», и «Бук-М2», а также ЗРС С-400, которые защищают сооружение с воздуха.

Однако, как отмечает специалист в статье для газеты «Звезда», «если ранжировать все вероятные угрозы для наиважнейшего для России объекта», нельзя забывать о «темной оборонной интриге, которую подготовила с явным прицелом на Крымский мост уходящая администрация Петра Порошенко». Речь идет о возможной передаче Украине двух списанных американских фрегатов типа Oliver Hazard Perry, которые США прошлой осенью предложили Киеву.

«В прессе уже высказывалось мнение о возможном применении этих боевых кораблей в очередной провокации против Крымского моста», - напоминает обозреватель.

При этом он выражает надежду, что «украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну». Ведь, как подчеркивает Артамонов, «применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России».

Оценивая возможность террористической атаки, военный эксперт напомнил, что для предотвращения угрозы с земли и с моря в Керченском проливе была организована отдельная морская бригада Росгвардии, подразделение располагает большим арсеналом средств, которые способны предотвратить любую диверсию.

«К сожалению, люди крайне изобретательны в деле уничтожения имущества и посягательства на жизнь и здоровье», - отмечает Артамонов.

Он пишет, что строители моста «предусмотрели и такую возможную опасность, как таран опор при помощи судов класса «брандер» (то есть несущих взрывчатку или опасные вещества)», установив так называемые «палы» для предотвращения даже случайного соприкосновения проходящих под мостом судов с опорами конструкции.

В своей статье эксперт также напоминает о призывах «разбомбить мост», которые звучат как из соседней страны, так и из США, приводя в пример заявление американского журналиста Тома Рогана, который 15 мая 2018 года – в день, когда было торжественно открыто автомобильное движение по Крымскому мосту, призвал Украину его взорвать. Артамонов подчеркивает, что подстрекатели должны ответить.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России против Рогана было возбуждено уголовное дело.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/708755" frameborder="0"></iframe> Крымский мост отмечает первый год работы.

ИСТОЧНИК KP.RU