2019-07-15T18:11:01+03:00
В мире

Министр обороны Германии 17 июля подаст в отставку

Политик хочет направить все свои силы на службу Европе
Марина ВЕНЦОВА
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Урсула фон дер ЛяйенУрсула фон дер ЛяйенФото: REUTERS
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Главы Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен в среду, 17 июля, намерена подать в отставку независимо от исхода голосования в Европарламенте по ее кандидатуре на должность председателя Еврокомиссии.

"Независимо от исхода [голосования] я уйду в среду в отставку как министр обороны, чтобы все свои силы направить на службу Европе", - цитирует ТАСС распространенное заявление политика.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что намерена во вторник "заручиться доверием Европарламента" при голосовании на пост главы ЕК.

В начале июля председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил о том, что совет согласовал список кандидатов в руководство евроструктур. В том числе лидеры ЕС договорились выдвинуть кандидатуру главы Минобороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК.

Кстати, сайт kp.ru писал, что фрау Урсула известна не только тем, что стала первой женщиной, возглавившей Минобороны ФРГ, но еще и материнским подвигом - она воспитывает семерых (!) детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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