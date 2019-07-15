«На здоровье не жаловалась»: Подруга о погибшей клиентке массажного салона

СЕГОДНЯ 18:22 2019-07-15T18:22:59+03:00

Знакомые погибшей девушки не могут предположить, что стало причиной смерти Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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В смерть Элины Бабичевой до сих пор не могут поверить родные и друзья – девушка умерла во время массажа лица в одном из медицинских центров Москвы.

- Элина давно уехала в Москву. Жила с молодым человеком, работала. Мы с ней учились вместе, хорошо общались. Она работала в банке и на здоровье не жаловалась, - рассказала Пятому каналу знакомая погибшей Ксения Долголева.

Девушка даже не может предположить из-за чего могла скончаться ее подруга, никаких видимых причин для этого не было.

Юлия Качан, которая ведет прием в частном кабинете на Кастанаевской улице, тоже не смогла вразумительно объяснить, что же случилось с ее клиенткой.

При первом же осмотре криминалисты обнаружили на теле девушки следы от инъекций. Однако не ясно, что это были за уколы и когда были сделаны. По словам подруг, Элина часто посещала косметологов.

В окружении сотрудницы банка все знали, что она увлекалась достижениями косметологии, регулярно делала инъекции различных препаратов. Родственники девушки предполагают, что причина неожиданной смерти девушки в квалификации врача. Они уверены, что владелица частного кабинета - косметолог, которая после смерти пациентки прикинулась массажисткой.

А вот в клинике несколько иного мнения о ситуации. Там намекнули, что пациентка была не в себе до начала приема.

- Была немножко неадекватной. Нервничала и воду пила. Зрачки расширены были, — сказали телеканалу «360» в клинике.

ИСТОЧНИК KP.RU