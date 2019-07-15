2019-07-15T18:58:05+03:00
В мире

Французский изобретатель пролетел над Елисейскими полями на ховерборде

Изобретение Фрэнки Запата способно развивать скорость до 194 километров в час и летать на протяжении 10 минуту [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В День взятия Бастилии французский изобретатель пролетел над Елисейскими полями на ховербордеВ День взятия Бастилии французский изобретатель пролетел над Елисейскими полями на ховербордеФото: скрин с видео
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В воскресенье, 14 июля, в Париже на военном параде в честь Дня взятия Бастилии французский изобретатель Фрэнки Запата пролетел над Елисейскими полями на Flyboard Air - ховерборде с пятью реактивными двигателями.

«Гордимся нашей армией, современной и инновационной» - написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

Фрэнки Запата продемонстрировал свою разработку в 2017 году. Ховерборд способен развивать скорость до 194 километров в час и летать на протяжении 10 минуту.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, празднование Дня независимости во французской сопровождались акциями протеста. Несмотря на повышенные меры безопасности, избежать нарушения общественного порядка не удалось. Толпы митингующих рушили установленные ограждения и строили из них баррикады. После чего начались потасовки, и полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Изобретатель Фрэнки Запата пролетел над Елисейскими полями на ховерборде с пятью реактивными двигателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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