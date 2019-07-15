2019-07-15T19:28:01+03:00
Политика

Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

Президент Украины заявил, что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает
Марина ВЕНЦОВА
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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр с видеоПрезидент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр с видео
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, несмотря на свои обещания в ходе избирательной компании, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.

Глава украинского государства отметил, что во время его передвижения чаще всего едут два автомобиля - президентский и автомобиль охраны, иногда - три. «Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другое, - написал он в «Фейсбуке». - Президент - такой же участник движения, как и все".

Напомним, в ходе предвыборной гонки Зеленский обещал ездить на работу на велосипеде. Кроме того, персонаж Зеленского в сериале "Слуга народа", где он также играл главу государства, ездит на работу на велосипеде.

Кстати, накануне сайт kp.ru писал, что автомобиль кортежа президента Украины спровоцировал аварию с участием автобусов, в которых находились дети. Машина администрации главы государства врезалась в транспорт, на котором везли отдохнувших на курорте школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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