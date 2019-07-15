"Нет конвенций, которые считали бы это нормальным": Мария Захарова оценила слова Турчинова о возможном уничтожении Крымского моста

СЕГОДНЯ 21:20 2019-07-15T21:42:21+03:00

Официальный представитель российского МИДа считает, что такие заявления нужно рассматривать с точки зрения Европы, куда так стремиться Украина [эксклюзив kp.ru]

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В понедельник, 15 июня, в эфире Радио «Комсомольская правда» выступает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Дипломат пришла на программу Андрея и Юлии Норкиных "Простыми словами".

Ведущие попросили гостя прокомментировать суд над украинским журналистом Кириллом Вышинским и заявления Киева, о том, что Крымский мост может быть уничтожен в течение нескольких минут армией Незалежной.

"Все заявления подобного рода, от государственных деятелей, нужно квалифицировать с точки зрения того самого европейского правового поля, с которым ассоциируется Украина. Не с российской [стороны] это нужно все оценивать. Это расставит все точки над "i". Нет таких ни конвенций, ни договоров, в рамках Европейского союза, ни в рамках Совета европы в рамках которых эти заявления казались бы нормальными", - заявила Захарова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720359" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова о деле Вышинского.

ИСТОЧНИК KP.RU