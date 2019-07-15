"Нет конвенций, которые считали бы это нормальным": Мария Захарова оценила слова Турчинова о возможном уничтожении Крымского моста
В понедельник, 15 июня, в эфире Радио «Комсомольская правда» выступает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Дипломат пришла на программу Андрея и Юлии Норкиных "Простыми словами".
Ведущие попросили гостя прокомментировать суд над украинским журналистом Кириллом Вышинским и заявления Киева, о том, что Крымский мост может быть уничтожен в течение нескольких минут армией Незалежной.
"Все заявления подобного рода, от государственных деятелей, нужно квалифицировать с точки зрения того самого европейского правового поля, с которым ассоциируется Украина. Не с российской [стороны] это нужно все оценивать. Это расставит все точки над "i". Нет таких ни конвенций, ни договоров, в рамках Европейского союза, ни в рамках Совета европы в рамках которых эти заявления казались бы нормальными", - заявила Захарова.
Мария Захарова о деле Вышинского.
ИСТОЧНИК KP.RU