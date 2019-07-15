2019-07-15T21:25:06+03:00
Политика

Макрон намерен провести переговоры с президентами Ирана, России и США по СВПД

Президент Франции отметил, что главным в настоящее время является сохранение ядерного соглашения
Марина ВЕНЦОВА
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Президент Франции Эмманюэль МакронПрезидент Франции Эмманюэль МакронФото: REUTERS
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Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести на текущей неделе переговоры со своими иранским, российским и американским коллегами Хасаном Роухани, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по теме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) для того, чтобы избежать любой формы эскалации в регионе.

«Когда я вернусь [в Париж], я поговорю с президентом Роухани, а также на этой неделе - с президентом Путиным и президентом Трампом", - сказал Макрон в Белграде на совместной пресс-конференции со своим президентом Сербии Александром Вучичем.

Макрон подчеркнул, что на сегодняшний день, по его мнению, главное сохранить ядерное соглашение и создать условия для полезного диалога с Ираном. Он отметил, что речь идет не только по ядерному досье, но также по региональным вопросам и баллистическим вопросам, пишет РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru писал, что Германия, Франция и Великобритания призвали Иран в полном объеме выполнять СВПД. Кроме того, страны попросили содействовать деэскалации ситуации в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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