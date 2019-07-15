В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием

СЕГОДНЯ 21:38 2019-07-15T21:38:07+03:00

Там отметили, что канцлер прерывисто дышала из-за того, что ей пришлось быстро подниматься по лестнице [видео]

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с журналистами в Париже в воскресенье, 14 июля, прерывисто дышала из-за того, что ей пришлось быстро подниматься по лестнице, чтобы своевременно предстать перед прессой.

"Здесь вообще нет ничего особенного, о чем нужно сообщать, и вообще нет повода для спекуляций", - приводит ТАСС его слова.

Меркель делала заявление перед прессой о своем участии в мероприятиях по случаю Национального праздника Франции 14 июля.

Напомним, впервые Ангелу Меркель «затрясло» на публике 18 июня, когда она стояла рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда немецкий лидер объяснила свою дрожь обезвоживанием и сильной жарой в Берлине. Ситуация повторилась 27 июня на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Третий приступ загадочной дрожи у Меркель случился в среду, 10 июля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719462" frameborder="0"></iframe> Ангела Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи.

ИСТОЧНИК KP.RU