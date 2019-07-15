В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с журналистами в Париже в воскресенье, 14 июля, прерывисто дышала из-за того, что ей пришлось быстро подниматься по лестнице, чтобы своевременно предстать перед прессой.
"Здесь вообще нет ничего особенного, о чем нужно сообщать, и вообще нет повода для спекуляций", - приводит ТАСС его слова.
Меркель делала заявление перед прессой о своем участии в мероприятиях по случаю Национального праздника Франции 14 июля.
Напомним, впервые Ангелу Меркель «затрясло» на публике 18 июня, когда она стояла рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда немецкий лидер объяснила свою дрожь обезвоживанием и сильной жарой в Берлине. Ситуация повторилась 27 июня на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Третий приступ загадочной дрожи у Меркель случился в среду, 10 июля.
Ангела Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи.
ИСТОЧНИК KP.RU