2019-07-15T21:38:07+03:00
Политика

В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием

Там отметили, что канцлер прерывисто дышала из-за того, что ей пришлось быстро подниматься по лестнице [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Канцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
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Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с журналистами в Париже в воскресенье, 14 июля, прерывисто дышала из-за того, что ей пришлось быстро подниматься по лестнице, чтобы своевременно предстать перед прессой.

"Здесь вообще нет ничего особенного, о чем нужно сообщать, и вообще нет повода для спекуляций", - приводит ТАСС его слова.

Меркель делала заявление перед прессой о своем участии в мероприятиях по случаю Национального праздника Франции 14 июля.

Напомним, впервые Ангелу Меркель «затрясло» на публике 18 июня, когда она стояла рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда немецкий лидер объяснила свою дрожь обезвоживанием и сильной жарой в Берлине. Ситуация повторилась 27 июня на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Третий приступ загадочной дрожи у Меркель случился в среду, 10 июля.

Ангела Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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