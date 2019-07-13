Депутат Бундестага: «Ангелу Меркель необходимо подвергнуть медосмотру»

Ангела Меркель — одна из самых долгоиграющих лидеров в новейшей истории Германии: находится у власти с 2005 года, и даже кризис с беженцами и нелады в «социалке» не в силах подорвать позиции «фрау канцлерин». Но теперь по соцсетям гуляют видеоролики, получившие не очень лестное название «трясучка Меркель». Странное дрожание конечностей у неё наблюдалось на встречах с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмаейром и премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719462" frameborder="0"></iframe> Ангела Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи.

А недавно специально для Меркель изменили протокол, чтобы она на публичном мероприятии с премьер-министром Дании Метте Фредериксен смогла прослушать национальный гимн сидя. Официальный Берлин внятных комментариев на сей счёт не даёт. Однако есть мнение, что 64-летнюю женщину-политика необходимо хотя бы подвергнуть расширенному медосмотру. Об этом «Комсомольской правде» сообщил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Пётр Быстрон:

— Мы столкнулись уже с тремя случаями нездоровья Меркель за недавнее время. Очевидно, что у неё существенные проблемы с самочувствием. После первого инцидента пресс-секретарь канцлера заявил: «Она была просто обезвожена, но благодаря паре бокалов воды всё пришло в норму». Однако теперь уже ясно: это нечто иное и, возможно, куда более серьёзное, — полагает господин Быстрон.

При этом, подчёркивает собеседник «КП», информационный вакуум вокруг состояния здоровья национального лидера никому не идёт на пользу:

— В Бундестаге, как и во всём немецком обществе, начинают бродить слухи: якобы «дрожь канцлера» — это признак алкоголизма, а может даже, болезни Паркинсона. Но что бы то ни было, Меркель необходимо подвергнуть медицинскому освидетельствованию — хотя бы для того, чтобы понимать, с какими последствиями госпожа канцлер (а вместе с ней и вся страна) могут столкнутся, если болезнь усилится, — уверен Быстрон. — А пока, к сожалению, состояние Меркель можно сравнить с нынешним состоянием Евросоюза: в обоих случаях проблемы налицо, но в обоих случаях их лишь игнорируют.

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