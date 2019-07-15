2019-07-15T23:57:54+03:00
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Вора в законе подозревают в том, что он занимает высшее положения в преступной иерархии
Юлия ДИВЕЕВА
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Басманный суд Москвы арестовал вора в законе ШишканаБасманный суд Москвы арестовал вора в законе ШишканаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Криминальный авторитет Олег Шишканов, известный как вор в законе Шишкан, арестован на два месяца по подозрению в том, что занимает высшее положения в преступной иерархии. Такое решение в понедельник принял Басманный суд Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Медведева Олега Николаевича (до смены фамилии - Шишканов) на срок до 12 сентября", - сообщила Интерфаксу пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Шишкану, если его высокое положение в криминальном мире будет доказано, грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей. Сам “авторитет” все отрицает.

Следователи считают, что Шишканов причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что в Подмосковье задержали нескольких криминальных авторитетов, в том числе Шишканова и внука Аслана Усояна (Деда Хасана), убитого в январе 2013 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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