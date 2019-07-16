В Госдуме оценили решение Украины продлить запрет на ввоз товаров из РФ
Реальной властью на Украине на сегодняшний день обладает Верховная рада и премьер-министр. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников, комментируя решение правительства Украины продлить действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
«Не думаю, что это решение нового руководства. Владимир Зеленский на данный момент даже не может снять министров. Сегодня всё решает старый парламент и премьер-министр», — считает депутат.
По его словам, позиция Зеленского станет понятна после назначений на посты. Калашников напомнил, что Россия, в отличие от Украины, отменила некоторые введенные ответные санкции, передает RT.
«У нас терпения хватает, мы подождём ещё какое-то время», — сказал Калашников.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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