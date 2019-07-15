СЕГОДНЯ 20:31 2019-07-15T20:31:17+03:00

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров до 2020 года Фото: REUTERS

Ввоз в страну товаров и их таможенное оформление возможны только на сумму предоплаты, уже сделанной с украинской стороны

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Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабинета министров.

"В пункте 1 слова и цифры "до 31 декабря 2019" заменить словами "до 31 декабря 2020 года", - говорится в документе.

Кроме того, данное постановление дополнено положением, согласно которому ввоз на Украину товаров и их таможенное оформление возможны только на сумму предоплаты, которая уже сделана с украинской стороны. Данное постановление вступает в силу с 15 июля - даты публикования.

Украина ввела пошлины и эмбарго на российские товары в 2016 году. Сайт kp.ru писал, что 15 мая текущего года Киев ввел новые экономические санкции против РФ, которые предусматривают запрет на поставки определенных групп товаров, а также введение специальных пошлин.

ИСТОЧНИК KP.RU