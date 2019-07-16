2019-07-16T09:30:15+03:00
Политика

Переход Казахстана на латиницу может затянуться на десять лет

Отучить старшее поколение жителей республики от кириллицы будет крайне сложно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Казахстан переходит с кириллицы на латиницуКазахстан переходит с кириллицы на латиницуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Переход Казахстана на латиницу может затянуться на 10 лет сверх установленных президентом сроков. Власти планируют продлить процесс как минимум до 2030-2035 года. Об этом сообщают высокопоставленные источники в дипломатических кругах страны.

Несмотря на то, что отказ от кириллицы идет уже второй год, ни одно казахстанское ведомство пока не перевело свои сайты на новую версию. Исключением является лишь управление делами президента республики.

Сайт kp.ru писал, что экс-президент страны Нурсултан Назарбаев поручил завершить процесс перехода к 2025 году, однако обучить старшее поколение латинице оказалось крайне сложно. На данный момент, около 70% всего населения Казахстана предпочитает общаться именно на русском языке.

"Тренд на латиницу должен сохраниться, это действительно лучше подходит для отражения всех звуков нашего языка. Но перейти в столь короткие сроки — всего за семь лет — страна просто не успеет", - цитирует газета "Известия" одного чиновника.

Согласно его данным, в министерстве иностранных дел и правительстве уже обсуждают возможность введения плавного перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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