В Кремле подтвердили данные о подготовке визита Путина в Венгрию
Президент России Владимир Путин планирует посетить Венгрию. Визит в Будапешт может состояться 30 октября 2019 года.
Ожидается, что глава государства проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Политики обсудят поставки газа и сотрудничество двух стран в сфере атомной энергетики. Об этом сообщила газета Nеpszava со ссылкой на собственные источники.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже подтвердил факт проведения подготовки к визиту Путина в Будапешт.
"Подготовка к такому визиту ведется", - сказал представитель Кремля журналистам.
Сайт kp.ru писал, что Владимир Путин и Виктор Орбан встречаются практически каждый год. Например, в прошлом году венгерский премьер сам приезжал в Москву. Переговоры политиков состоялись в Кремле.
ИСТОЧНИК KP.RU