В Кремле подтвердили данные о подготовке визита Путина в Венгрию

СЕГОДНЯ 12:57 2019-07-16T12:57:03+03:00

Президент России может посетить Будапешт 30 октября 2019 года

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Президент России Владимир Путин планирует посетить Венгрию. Визит в Будапешт может состояться 30 октября 2019 года.

Ожидается, что глава государства проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Политики обсудят поставки газа и сотрудничество двух стран в сфере атомной энергетики. Об этом сообщила газета Nеpszava со ссылкой на собственные источники.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже подтвердил факт проведения подготовки к визиту Путина в Будапешт.

"Подготовка к такому визиту ведется", - сказал представитель Кремля журналистам.

Сайт kp.ru писал, что Владимир Путин и Виктор Орбан встречаются практически каждый год. Например, в прошлом году венгерский премьер сам приезжал в Москву. Переговоры политиков состоялись в Кремле.

ИСТОЧНИК KP.RU