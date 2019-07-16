Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-16T14:08:32+03:00

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Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла пакет законопроектов об ужесточении наказания за препятствование деятельности медицинских сотрудников.

Так, штраф за непропуск машины скорой помощи будет увеличен с 500 рублей до 3-5 тысяч. Кроме того, возможно лишение водителя прав на управление транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года.

Воспрепятствование деятельности врачей методами, не содержащими уголовного состава, будет караться штрафом в размере от 4 до 5 тысяч рублей. А вот действия, повлекшие нанесение тяжкого вреда здоровью пациента или его смерть, предусматривают уже уголовную ответственность и лишение свободы на срок до четырех лет.

"При подготовке ко второму чтению законопроект прошел всестороннее обсуждение с медицинским сообществом, экспертами. Мы вышли на проработанное решение", - приводятся слова председателя Госдумы Вячеслава Володина на сайте нижней палаты парламента.

Сайт kp.ru ранее писал о том, как правильно уступать дорогу каретам скорой помощи и пожарным машинам.

ИСТОЧНИК KP.RU