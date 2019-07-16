2019-07-16T14:08:32+03:00
Общество

Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи

Воспрепятствование деятельности медработников, повлекшее смерть или вред здоровью пациента будет предусматривать уголовную ответственность
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Госдума приняла закон о наказании за непропуск скорой помощиГосдума приняла закон о наказании за непропуск скорой помощиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла пакет законопроектов об ужесточении наказания за препятствование деятельности медицинских сотрудников.

Так, штраф за непропуск машины скорой помощи будет увеличен с 500 рублей до 3-5 тысяч. Кроме того, возможно лишение водителя прав на управление транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года.

Воспрепятствование деятельности врачей методами, не содержащими уголовного состава, будет караться штрафом в размере от 4 до 5 тысяч рублей. А вот действия, повлекшие нанесение тяжкого вреда здоровью пациента или его смерть, предусматривают уже уголовную ответственность и лишение свободы на срок до четырех лет.

"При подготовке ко второму чтению законопроект прошел всестороннее обсуждение с медицинским сообществом, экспертами. Мы вышли на проработанное решение", - приводятся слова председателя Госдумы Вячеслава Володина на сайте нижней палаты парламента.

Сайт kp.ru ранее писал о том, как правильно уступать дорогу каретам скорой помощи и пожарным машинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Google Ассистент научился декламировать стихи голосами знаменитостей
Кремль: Путин пока не планирует встречу с Макроном по СВПД
В Минске уверены, что встреча Путина и Лукашенко будет содержательной
Американские ученые нашли способ избежать старческой деменции
Собянин: строительство Некрасовской линии метро вышло на финишную прямую
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать и хранить хлеб
В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества коррупционеров
Мосгоризбирком: 216 человек зарегистрированы кандидатами на выборы депутатов Мосгордумы
Две трети жилого фонда Москвы подготовили к отопительному сезону
В Госдуме предложили ограничить число приемных детей на одну семью
МИД Турции: С-400 не представляют угрозы для НАТО
Из-за пожаров на хорватском острове Паг эвакуированы тысячи жителей
Посол США в Японии покинет свой пост
Симоньян прокомментировала статью CNN о «тайных связях» Ассанжа с RT
В Кремле подтвердили данные о подготовке визита Путина в Венгрию
Симоньян пошутила о статье CNN о «тайных связях» Ассанжа с RT
Шойгу: число уклонистов за последние пять лет сократилось в четыре раза
В Госдуме прокомментировали публикацию об угрозе удара России по Европе
Закон об исключительности украинского языка вступил в силу
В России может появиться новая схема расчета платы за мусор
В России рекордно низко упали цены на сахар
Япония отказалась направлять свои войска к берегам Ирана
Осужденную в США россиянку содержат в бесчеловечных условиях