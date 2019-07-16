2019-07-16T14:55:20+03:00
Политика

Совладелица "Рустави 2" подала иск против гендиректора телекомпании

Нино Нижарадзе заподозрила Нику Гварамию в финансовых махинациях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Гендиректор телеканала "Рустави 2" Николоз ГварамияГендиректор телеканала "Рустави 2" Николоз ГварамияФото: Википедия
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Совладелица частной грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе заподозрила генерального директора канала Нику Гварамию в превышении полномочий и участии в финансовых махинаций. Акционер уже обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием начать расследование по данному делу. Об этом сообщил ее адвокат Георгий Кавлашвили.

"Мы изучили документацию телеканала с 2014 года и установили, что в условиях растущего рекламного рынка, что подтверждает и Национальная комиссия коммуникаций Грузии, телекомпания "Рустави 2" получает меньше доходов, чем это есть на самом деле", - рассказал юрист.

Нижарадзе считает, что все дело в сотрудничестве с компанией "Интермедиа". Эта организация якобы привлекает на канал рекламу, за что получает "баснословные" суммы. При этом сама "Рустави 2" не богатеет.

Кавлашвили не исключает, что гендиректор таким образом пытается обанкротить компанию, которая уже и так давно не платит налоги. К слову, помимо Нижарадзе, которая владеет 9% акций "Рустави 2", совладельцами канала являются также братья Леван и Георгий Караманишвили (18% и 22% соответственно) и телекомпания "Сакартвело" (51%), передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее "Рустави 2" оказался в центре скандала. Дело в том, что один из ведущих канала Георгий Габуния в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, используя при этом ненормативную лексику. Гендиректор телекомпании отказался увольнять журналиста и отправил его в отпуск, а позже поползли слухи, что мужчины являются любовниками.

"Рустави 2" приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина, прозвучавших в эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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