2019-07-16T16:28:00+03:00
Общество

Госдума одобрила закон о возвращении курилок в аэропорты

Законопроект о курительных комнатах в «стерильной» зоне авиагаваней прошел первое чтение
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Госдума одобрила закон о возвращении курилок в аэропортыГосдума одобрила закон о возвращении курилок в аэропортыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 16 июля, законопроект о возвращении курительных комнат в аэропорты прошел первое чтение в Государственной Думе.

Зампредседателя Госдумы Сергей Неверов сообщил, что комнаты будут оборудованы вентиляционными системами, что позволит оградить некурящих людей от дыма. «Это закон о чистом воздухе», - заявил депутат, отметив, что зачастую запрет на курение в аэропортах не соблюдается.

Согласно законопроекту, курительные комнаты, как и раньше, будут располагаться в «стерильной» зоне авиагаваней.

Напомним, законопроект о курилках в аэропортах депутат Сергей Боярский внес в Госдуму еще в ноябре 2017 года. В конце прошлого года в Минтрансе подержали инициативу и отметили, что в большинстве международных аэропортов есть курительные комнаты, а их отсутствие в России ставит российские авиагавани в невыгодное конкурентное положение. Однако Минздрав предложил Госдуме не рассматривать законопроект. Основной аргумент ведомства – проект не соответствует основным принципам охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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