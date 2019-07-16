Россияне рассказали, как копят на старость

СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-16T16:31:10+03:00

Чаще всего будущие пенсионеры рассчитывают на денежные вклады и инвестиции в недвижимость

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Банковские депозиты, проценты со вкладов и вложения в недвижимость россияне рассматривают в качестве главных дополнительных источников дохода после выхода на пенсию – об этом свидетельствует результаты проведенного ВЦИОМ исследования.

Согласно результатам проведенного социологами опроса, чуть меньше четверти граждан России (23%) в старости планируют пользоваться накопленными на банковском депозите средствами, причем большинство предпочитает российский рубль иностранной валюте. Чуть меньше опрошенных (21%) рассказали, что сбережения на спокойную старость делают исключительно наличными деньгами.

«И в топ-3 планируемых инструментов вошли инвестиции в недвижимость. Это отметили 18% опрошенных как интересный для себя инструмент» - сообщил "Интерфаксу" директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Говоря об общей информированности населения о различных инструментах дополнительного дохода, россияне, прежде всего, вспоминают о вкладах и депозитах. А вот о возможности инвестиций сбережений в золото и драгоценные металлы знает меньший процент россиян - 20%, наименьшее количество граждан, около 8%, слышал о существовании накопительного страхования .

ИСТОЧНИК KP.RU