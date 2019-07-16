Опубликованы первые фотографии УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой

СЕГОДНЯ 17:41 2019-07-16T17:43:01+03:00

Стоимость «Патриота» с минимальной комплектации составит 810 тысяч, а в максимальной 1 120 000 рублей Фото: ВКонтакте

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Первые фотографии УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач ульяновское автомобильное предприятие опубликовало в Сети. До этого пресс-служба публиковала демонстрацию эволюции интерьера среди моделей с 1993 по 2016 годы.

Ранее УАЗ уже озвучивал характеристики нового «Патриота». Внедорожник получит классическую 6-ступенчатую АКП 9L50 Punch Powerglide от Punch Powertrain и General Motors. Внедорожник будет оснащен модернизированным 2,7-литровым двигателем ЗМЗ Про с мощностью в 150 лошадиных сил. Для установки новой трансмиссии мотор потребовал серьезной модернизации. Новая система охлаждения потребовала около 30 новых деталей, сообщает ФАН.

Первые фотографии УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач ульяновское автомобильное предприятие опубликовало в СетиФото: ВКонтакте

В данный момент завод находится на стадии подготовки к производству. Прогнозируемая мощность производства новых моторов под автомат около 10 тысяч машин в год. Стоимость «Патриота» с минимальной комплектации составит 810 тысяч, а в максимальной 1 120 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU